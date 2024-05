Dal Bologna al Napoli - l’agente apre | Sarebbe un sogno - che colpo!

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il mercato delè già partito, con i dirigenti partenopei già al lavoro su vari fronti.le porte al trasferimento dalaldel suo assistito. Mancano solamente due giornate al termine della stagione 2023/2024, e poi il focus sarà incentrato sul mercato estivo e sulla programmazione della prossima stagione. In casasi pianifica la prossima stagione già da diverso tempo, visto che quest’annata ha “regalato” solo dolori e batoste. Gli azzurri non possono permettersi un’altra stagione sull’onda di questa che si avvia verso la conclusione, e per questo ci son già stati i primi movimenti in ottica mercato. Nel frattempo arriva anche l’annuncio del, che ha aperto le porte al trasferimento aldel proprio ...

Baniya, l'agente: "E' come Bremer, piaceva tanto a Giuntoli. Se il Napoli è interessato..." - Baniya, l'agente: "E' come Bremer, piaceva tanto a Giuntoli. Se il napoli è interessato..." - “Sabato ero a napoli a vedere la partita e mi è dispiaciuto vedere il Maradona così. I tifosi non hanno cantato per almeno mezz’ora, lo stadio era semi vuoto e la situazione che si è creata quest’anno ...

Sarri: 'Tra 2 o 3 anni smetto. Milan Senza quel no di Berlusconi non avrei allenato il Napoli' - Sarri: 'Tra 2 o 3 anni smetto. Milan Senza quel no di Berlusconi non avrei allenato il napoli' - A due mesi dalle dimissioni di Maurizio Sarri dalla panchina della Lazio, il nome del tecnico toscano continua a risuonare in accostamento a diversi club, con la.

Napoli, ag. Kvara: “Via da Napoli solo se ci sarà un’offerta che soddisferà tutti…” - napoli, ag. Kvara: “Via da napoli solo se ci sarà un’offerta che soddisferà tutti…” - Visualizzazioni: 139 L’agente del calciatore georgiano ha parlato, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul futuro del suo assistito a napoli. L’agente di Kvicha Kvaratskhelia, Mamuk ...