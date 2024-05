Da Roma a Fondi per rapinare la banca | colpo da 64mila euro - incastrati dalle telecamere

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tre uomini residenti in provincia disono stati raggiunti stamattina da ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina in. Sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Latina e del Commissariato dia dare esecuzione, stamattina, mercoledì 15 maggio al provvedimento emesso a carico di due 56enni e un 54enne, entrambi italiani residenti in provincia di. Polizia – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)La rapina alla filiale delladi Credito Cooperativo Gli indagati sono gravemente indiziati di essere gli autori della rapina avvenuta nel pomeriggio del 17 gennaio scorso presso una filiale delladi Credito Cooperativo del Circeo e del Privernate di(LT). In quell’occasione, dopo aver minacciato i dipendenti con un ...

La storia dei fondi europei per lo sviluppo rurale, sottratti dalle famiglie mafiose non solo allo Stato, ma innanzitutto agli agricoltori onesti, è costellata da una lunga lista di minacce e truffe, di terreni lasciati incolti o senza recuperare ...

Le vittime dell’ Alluvione in Emilia Romagna stanno ricevendo i primi assegni per i rimborsi dei danni subiti. Lo ha dichiarato il commissario a cui è stata affidata la gestione della ricostruzione, il generale Figliuolo , che già aveva coordinato la ...

Roma , rubata l’attrezzatura alla compagnia di arti performative Nogravity . Lanciata raccolta fondi per lo spettacolo del 14 maggio: “A rischio la data al teatro Olimpico ”. La compagnia di arti performative No Gravity: Lanciata raccolta fondi ...

Rapina in banca, individuati gli autori: tre arresti - Rapina in banca, individuati gli autori: tre arresti - È scattata questa mattina all'alba, l'operazione che ha visto in azione i poliziotti della Squadra Mobile di Latina e del Commissariato di di fondi, con la collaborazione della Squadra Mobile di roma, ...

Colpo da 60mila euro in banca: catturata la banda arrivata da Roma - Colpo da 60mila euro in banca: catturata la banda arrivata da roma - All'alba di oggi, 15 maggio, sono finiti agli arresti tre uomini residenti a roma ritenuti responsabile di un colpo in banca avvenuto lo scorso gennaio a fondi. Destinatari di una misura cautelare in ...

Da Roma a Fondi per rapinare la banca: colpo da 64mila euro, incastrati dalle telecamere - Da roma a fondi per rapinare la banca: colpo da 64mila euro, incastrati dalle telecamere - In tre sono stati ritenuti gli autori di una rapina in banca, nella quale minacciarono gli impiegati con un coltello ...