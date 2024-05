Da Matteotti si punti a una tempesta corale di coraggio civile Il commento di Tivelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 15 maggio 2024)”. Questo era l’epiteto (come ormai sta diventando, per fortuna, noto) con cui veniva appellato Giacomo. E una sorta di “perfetta” di libri (27 libri fino al momento in cui scrivo) si sta sviluppando, finalmente, nel mondo dell’editoria (con attenzione, finalmente, anche da parte di qualche televisione), in occasione del centesimo anniversario dal vile attentato fascista che ha soppresso questo grande esponente del socialismo riformista italiano proprio agli albori del fascismo. Per meè stato un faro sin dall’età di quattordici anni: io stavo nel cuore di quel Polesine da cui quel grande antifascista proveniva. Sono passati tanti anni in cui – nonostante la meritoria opera della Fondazione, che oggi vede come presidente Alberto Aghemo (autore del libro ...