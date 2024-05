(Di mercoledì 15 maggio 2024) I terminio raptus vengano spesso usati per giustificare le azioni violente, nel tentativo di alleggerire la posizione degli imputati.è sbagliato, anche da un punto di vista clinico, utilizzarli per spiegare la genesi di un delitto.

Da Manfrinati a Impangatiello: perché il blackout non è mai alla base di un femminicidio - Da manfrinati a Impangatiello: perché il blackout non è mai alla base di un femminicidio - I termini blackout o raptus vengano spesso usati per giustificare le azioni violente, nel tentativo di alleggerire la posizione degli imputati ...

Omicidio di Varese, Manfrinati uccide l’ex suocero e massacra la ex moglie. L'ultimo sfregio in tre parole: “Giustizia è fatta” - Omicidio di Varese, manfrinati uccide l’ex suocero e massacra la ex moglie. L'ultimo sfregio in tre parole: “Giustizia è fatta” - Il giudice delle indagini preliminari motiva l'ordinanza che trattiene in carcere l’ex avvocato colpevole della morte di Fabio Limido e il tentato omicidio della moglie separata Lavinia ...

Omicidio Fabio Limido, la difesa dell’assassino: “Ho avuto un blackout” - Omicidio Fabio Limido, la difesa dell’assassino: “Ho avuto un blackout” - Ha assassinato l'ex suocero Fabio Limido e sfregiato la ex moglie Lavinia con un coltello. manfrinati ammette in lacrime ho avuto un blackout ...