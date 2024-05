Da innamorato a persecutore

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si dice che innamorarsi in età avanzata faccia combinare disastri. Sarà di questo parere la persona alla quale il giudice ha vietato di avvicinare una giovane donna, i suoi familiari e le sue amiche perché la sua presenza era diventata persecutoria. La vicenda ha luogo a Cremona: due anni e mezzo fa una persona ingaggia una giovane per svolgere dei lavori, dopo qualche mese la ragazza lascia perché non viene assunta. Lo scorso anno l’uomo torna a farsi vivo e le confessa il suo innamoramento. Lei, spaventata per la notevole differenza di età, rifiuta le avances, ma mantiene l’amicizia, in quanto lui le riferisce di essere malato. Da lì i problemi che sconfinano negli atti persecutori.P.G.A.

