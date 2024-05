Da Dublino a New York atti osceni e svastiche davanti ai portali video | sospeso il servizio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 15 Maggio 2024, 21:02 Lo scorso 8 maggio ae Newsono stati installati due ““ in collegamentoh24 come “invito a incontrare persone al di là delle frontiere e delle differenze e a sperimentare il nostro mondo così com’è: unito e uno“. L’iniziativa però ha funzionato troppo bene L'articolo proviene da Il Difforme.

L'installazione per il live streaming è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è formata da un cerchio di cemento con un grande monitor e una piccola webcam. L'obiettivo dell'opera è diventare una finestra per mondi lontani, eppure diversi utenti ...

