Da Bergamo a Roma verso un sogno di nome Atalanta Sale l’emozione per stasera | installato il maxischermo in centro - Foto e video

(Di mercoledì 15 maggio 2024) LA PARTITA. Cresce l’attesa per il big match di questa sera, mercoledì 15 maggio, a-Juve in campo per l’ambitissima Coppa Italia.

Paulo Dybala non partirà con la squadra per la trasferta contro l’ATALANTA . Le ultime sulle condizioni della Joya Daniele De Rossi dovrà fare a meno di Paulo Dybala per la sfida tra Atalanta e Roma . La Joya non aveva potuto giocare nemmeno un ...

Il risultato è occasionale, la prestazione no. Il mantra di mister Zeman ci è tornato in mente al minuto 66’ di Atalanta – Roma . Annichilita e stordita da una Dea in vantaggio di due gol dopo appena 20’ (ma le reti al passivo potevano essere sei ...

Da Bergamo a Roma verso un sogno di nome Atalanta. Grande attesa per stasera, installato il maxischermo in centro - Le vostre foto - Da bergamo a roma verso un sogno di nome Atalanta. Grande attesa per stasera, installato il maxischermo in centro - Le vostre foto - Tutto pronto per tifare Atalanta. Nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio è stato installato in piazza Vittorio Veneto, nonostante la pioggia battente, il maxi schermo per fare il tifo da bergamo per ...

Da Bergamo a Roma: "Per sognare ad occhi aperti vale la pena svegliarsi alle sei di mattina!" - Da bergamo a roma: "Per sognare ad occhi aperti vale la pena svegliarsi alle sei di mattina!" - Tra i primi ad arrivare cinque ragazzi di bergamo: “Un sogno ad occhi aperti, stasera vinciamo noi e Gasperini resta al timone anche il prossimo anno” ...