(Di mercoledì 15 maggio 2024) LA PARTITA. Almeno 20mila ibergamaschi che sono andati in bus e treno, ma anche in auto aper la finale di Coppa Italia. E per chi resta in città pronto il maxischermo in piazza Vittorio Veneto.

Roma , 15 maggio 2024 – L’Atalanta impegnata stasera alle 21 nella finale di Coppa Italia all’Olimpico contro la Juventus avrà un tifoso in più: il co-owner Stephen Pagliuca stanotte è partito dagli Stati Uniti e sta raggiungendo Roma per assistere ...

Da Bergamo a Roma verso un sogno di nome Atalanta: i tifosi nerazzurri nella Capitale - Foto e video - Tutto pronto per tifare Atalanta. Nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio è stato installato in piazza Vittorio Veneto, nonostante la pioggia battente, il maxi schermo per fare il tifo da Bergamo per ...

Napoli, Coppa Italia, Roma e Premier League. le ultimissime - Osimhen ancora ai box. Scontri sull'A1 tra ultras bergamaschi e juventini. Dybala fa ancora differenziato. Uscite le date del mercato ...

Finale di Coppa Italia, scontri in autostrada fra tifosi di Juve e Atalanta - (LaPresse) Momenti di tensione lungo il tratto toscano dell'autostrada A1 tra tifosi della Juventus e dell'Atalanta diretti a roma per assistere alla finale di Coppa Italia. Il primo contatto è avvenu ...