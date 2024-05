Cybersicurezza e mondo bancario | a Milano la XXI edizione di Banche e sicurezza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – L'evento annuale "", due giorni di confronti e approfondimenti tra esperti del settore, istituzioni e industria al fine di individuare strategie comuni e tecnologie innovative per rafforzare resilienza e postura cyber è in svolgimento l'Auditorium Bezzi Banco BPM. “ L’Italia è tra i paesi più bersagliati da attacchi cibernetici a livello europeo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

In un’epoca in cui la sicurezza digitale è al centro delle preoccupazioni globali, Milano si posizionaall’avanguardia nell’affrontare le sfide poste d alla Cybersicurezza con l’evento “Missione Cybersicurezza : Autodifesa Collettiva”.Programmato per ...

grande successo per l’iniziativa congiunta con la Regione Lombardia per la sicurezza informatica. l’evento “Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva“, tenutosi il 10 Aprile 2024 presso il Palazzo Lombardia , Sala Biagi , è stato seguito con ...

