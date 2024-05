Cucine da Incubo - Cannavacciuolo arriva in Toscana | ecco il ristorante da salvare

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Grosseto, 15 maggio 2024 – Ristoratori in crisi?Antonino. Ripartono da giovedì 16 maggio i nuovi episodi didasu Sky Uno e Now. E per questa edizione le avventure ripartono niente meno che dalla. Nella trasmissione di Cannavvacciuolo, lo chef da 7 Stelle Michelin visita quei ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti da clienti insoddisfatti. Cannavvacciuolo incontra i ristoratori e il personale dellein cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione. Lo chef e imprenditore porta quindi la sua esperienza per consigliare gestori e dipendenti e aiutarli a trovare una soluzione. In questo ciclo di episodi, le avventure da mission impossible saranno a Tursi (Matera), Avezzano ...

Due tragici incidenti domestici in Sicilia, nel giro di pochi giorni, vittime due casalinghe: uno per la pentola a pressione , l’altra per l’imprevista esplosione di una moka da caffè. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto a Caltagirone ( Catania ) ...

Guida TV SKY / NOW | 12 - 18 Maggio 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie ...

In onda gli episodi inediti a partire da giovedì 16 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW Antonino Cannavacciuolo torna con una nuova serie di “ Cucine da incubo ”, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 16 ...

Cannavacciuolo torna con Cucine da incubo su Sky Uno - Cannavacciuolo torna con cucine da incubo su Sky Uno - Ripartono le avventure da incubo, in giro per l'Italia, di Antonino Cannavacciuolo: sono le nuove cucine da incubo, protagoniste del ciclo di episodi inediti attesi da giovedì 16 maggio in esclusiva s ...

Cucine da incubo, Cannavacciuolo aiuta un ristorante torinese in difficoltà: quando va in onda la puntata - cucine da incubo, Cannavacciuolo aiuta un ristorante torinese in difficoltà: quando va in onda la puntata - Il lieto fine è d'obbligo in cucine da incubo e lo sarà anche nella puntata della nuova stagione che vedrà protagonista il ristorante "Ai tetti blu" di Rivoli che, come anticipato dall'Ufficio Stampa ...

Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo torna in soccorso di altri ristoranti in crisi su Sky - cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo torna in soccorso di altri ristoranti in crisi su Sky - cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo torna in soccorso di altri ristoranti in crisi su Sky. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitar ...