Crt - Poggi sarà il nuovo presidente

Poggiridenti , 13 aprile 2024 – Non verrà celebrato il funerale di Davide Conforto , 62 anni, Ucciso dal nipote Luca Iannello, 24 anni, esattamente una settimana fa a Poggiridenti . Eseguita l’autopsia nella mattinata di ieri, la salma è stata ...

Non è il momento di drammatizzare, per il Poggibonsi, dopo la sconfitta con una big del campionato. La stagione dei Leoni, orientata al conseguimento della quota salvezza, prosegue nonostante tutto in linea con i piani di un team chiamato a ...