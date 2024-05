Crosetto | Il premierato non spacca il Paese La riforma ci darà governi più autorevoli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Non mi sono mai occupato di diritto costituzionale ma non sono spaventato da unache somiglia al sistema di elezione di sindaci o presidenti di regione. Ci saranno più passaggi alle Camere e il popolo sarà chiamato a giudicare tramite referendum, ci sono tutte le garanzie perché sia legge approvata da Parlamento con ampia maggioranza. Ci sono sistemi analoghi in tutto il mondo, con presidenti anche più forti di quello che avremmo in Italia. Lanon tocca il presidente della Repubblica. Non è unacheil. Nei prossimi anni avremo la necessità die veloci nelle decisioni, ilnon mi spaventa”. Così il ministro della Difesa Guidoieri sera a Otto e mezzo su La7. ...

Pensioni, giugno 2024 gli aumenti previsti per chi sono previsti - Pensioni, giugno 2024 gli aumenti previsti per chi sono previsti - sono diverse le novità attese per le pensioni di giugno 2024, tra queste c’è il ricalcolo dell’importo erogato tra marzo e aprile scorso, in alcuni casi ci saranno degli aumenti ...

Renten, Juni 2024, die dafür erwarteten Erhöhungen werden erwartet - Renten, Juni 2024, die dafür erwarteten Erhöhungen werden erwartet - sono diverse le novità attese per le pensioni di giugno 2024, tra queste c’è il ricalcolo dell’importo erogato tra marzo e aprile scorso, in alcuni casi ci saranno degli aumenti ...

La Giornata Parlamentare: Meloni, no a rimpasto e sì alla riforma della giustizia in Cdm - La Giornata Parlamentare: Meloni, no a rimpasto e sì alla riforma della giustizia in Cdm - La Meloni: no a rimpasto e sì alla riforma della giustizia in Cdm Giorgia Meloni, chiude la rassegna “Il giorno de La Verità” alla Fondazione Catella di Milano e tocca tutti i temi caldi anche in vist ...