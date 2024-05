Crisi e concerie Prime decisioni in Regione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ladi concia e calzature al centro del tavolo in. E’ stato il presidente Giani ha convocarlo per la giornata di ieri. "Ho personalmente convocato il tavolo diper poter capire, approfondire, con tutti coloro che ne sono parte in causa, gli aspetti che il sistema moda propone per un suo rilancio, un suo sviluppo, ed un sostena istituzionale – ha detto Giani –. Stiamo parlando del sistema economico, ma anche del suo senso di creatività, di innovazione, che ha caratterizzato la Toscana nel mondo, che vive delle situazioni da analizzare a fondo". "Il sistema moda ha dato un primato alla Toscana nelle esportazioni, una luce per quello che riguarda il coinvolgimento dei diretti interessati negli appuntamenti che vedono l’impresa toscanaggiare nel mondo, e ora che vi sono segni di ...

“La Campania è la regione che è più in sofferenza rispetto alla transizione ecologica e alla mancata industrializzazione di questo territorio. Abbiamo la Fincantieri, che è l’industria madre della produzione di navi, però non riusciamo ad avere una ...

Innovazione sociale in Lombardia: studenti e anziani insieme per affrontare la crisi degli affitti - Innovazione sociale in Lombardia: studenti e anziani insieme per affrontare la crisi degli affitti - Milano, 14 maggio 2024 - La regione Lombardia ha approvato un nuovo schema di protocollo d’intesa con il CRUL (Comitato ...

Blinken a Kiev per la consegna delle armi Usa: l'arrivo a sorpresa in Ucraina - Blinken a Kiev per la consegna delle armi Usa: l'arrivo a sorpresa in Ucraina - Il segretario di Stato americano ha assicurato i primi aiuti del recente pacchetto di sostegno da 60 miliardi di dollari e aggiunto altri 2 miliardi. Putin: ...

La carenza di competenze IT impatterà su nove aziende su dieci entro il 2026 - La carenza di competenze IT impatterà su nove aziende su dieci entro il 2026 - IDC prevede che questa tendenza continui, con oltre il 90% delle organizzazioni a livello mondiale che risentiranno di questa crisi entro il 2026, portando a perdite stimate in circa 5.500 miliardi di ...