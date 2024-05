Cresce l’economia italiana - ma aumenta la povertà Dal crollo del potere di acquisto all’inverno demografico | cosa dice il rapporto Istat 2024

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un quadro in chiaroscuro che, partendo da dati economici, restituisce dettagli su come sta cambiando la vita degli italiani. L’ha presentato il «annuale» sull’Italia, a Montecitorio: «Ilillustra la complessità del presente ma anche degli scenari evolutivi, individuando i punti di forza e le criticità per delineare alcune delle aree di intervento per le politiche di sviluppo». Tra i dati rilevati, c’è quello concernente la crescita delle persone inassoluta: il 9,8% della popolazione rientra in questa fascia e, contemporaneamente, si è ampliata la distanza tra le famiglie più e meno abbienti. La percentuale è più alta di tre punti rispetto al 2013 e l’incremento ha riguardato principalmente i cittadini in età lavorativa. ...

(Adnkronos) - retail , largo consumo e fashion : le aziende non conoscono i propri clienti , secondo minsait •Il 28% afferma di non avere una conoscenza sufficiente e solo l'11% ritiene che sia ottima, secondo il Rapporto di Minsait, realizzato in ...

Il 15 aprile scorso è stato dato il via libera definitivo al c.d. “ Decreto Disabilità ”, che introduce rilevanti modifiche in diverse normative italiane concernenti le Disabilità , l'assistenza e le prestazioni sociali. L'articolo Dal Decreto ...

Giovani italiani sempre più poveri: il lavoro non protegge. Rapporto Istat - Giovani italiani sempre più poveri: il lavoro non protegge. rapporto Istat - Negli ultimi 10 anni si è allargato il divario tra le condizioni economiche delle generazioni. Aumenta la povertà assoluta in Italia: 9,8% nel 2023, +3% rispetto al 2014. Il RdC ha sottratto alla pove ...

Istat: Pil reale a fine 2023 torna a livello pre crisi 2007 - Istat: Pil reale a fine 2023 torna a livello pre crisi 2007 - Italia, Paese con la crescita più sostenuta: la nostra economia è migliorata. Procediamo con il ritmo più veloce tra le quattro maggiori potenze dell'Unione europea. Abbiamo recuperato i livelli di PI ...

In Italia sono spariti 5 milioni di giovani. Un grosso guaio per tutti ma soprattutto per i pensionati - In Italia sono spariti 5 milioni di giovani. Un grosso guaio per tutti ma soprattutto per i pensionati - La fotografia che ci restituisce il rapporto annuale dell'Istat è desolante: siamo in pieno declino demografico. E le cose vanno peggio al Sud che al Nord, ...