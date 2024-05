(Di mercoledì 15 maggio 2024) Blitz dei carabinieri forestali e del personale Asl in una Cimitile, nella provincia di Napoli:100di prodotti alimentari, perlopiù ittici, in pessimo stato di conservazione.

Operazione Alto Impatto ad Afragola . In mattinata circa 200 operatori hanno eseguito numerose perquisizioni in zona del Rione Salicelle . A partecipare Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Afragola , alto impatto ...

Una rete di narcotrafficanti, individuata in un’inchiesta coordinata dalla Dda di Torino, per trasportare la droga aveva progettato e collaudato anche un mini sommergibile , pilotabile da remoto . In attesa di utilizzare il nuovo mezzo, per oltre un ...

Cozze e vongole conservate in pessime condizioni igieniche: 100 chili di cibo sequestrati in un ristorante - Cozze e vongole conservate in pessime condizioni igieniche: 100 chili di cibo sequestrati in un ristorante - Blitz dei carabinieri forestali e del personale Asl in un ristorante a Cimitile, nella provincia di Napoli: sequestrati 100 chili di prodotti alimentari, perlopiù ittici, in pessimo stato di ...

A bordo di un autobus di linea con 2 chili di hashish: arrestato corriere - A bordo di un autobus di linea con 2 chili di hashish: arrestato corriere - Fermato da due finanzieri in borghese della Guardia di Finanza di Bolzano: insospettiti dal passeggero che teneva lo zaino in spalla ...

Trasportava sul bus 2,2 kg di hashish, arrestato corriere - Trasportava sul bus 2,2 kg di hashish, arrestato corriere - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Bolzano ha arrestato un cittadino straniero e sequestrato venti pani di hashish, per un peso complessivo di 2 chili e 200 grammi.