Covid - mistero in Cina | scarcerata la blogger che raccontava cosa accadeva a Wuhan Che succede subito dopo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un giallo nel giallo. Nella giornata del 14 maggio si sarebbe dovuta "festeggiare" la liberazione della giornalista cristiana di Shanghai Zhang Zhan, che era stata rinchiusa per 4 anni in qualche carcere della Cina per aver documentato quanto stava accadendo a Wuhan alle prime notizie della pandemia di Covid. La giornalista aveva pubblicato un centinaio di video. Per questo era stata arrestata nel maggio del 2020 e condannata con l'accusa di "provocare litigi e creare problemi". È uno dei metodi più usati da Pechino contro dissidenti e attivisti per i diritti umani. Trascorsi i 4 anni in carcere, Zhang Zhan sarebbe dovuta tornare a casa, ma di lei sembrano essere sparite le tracce.