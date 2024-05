Negli ultimi sette giorni (17-24 aprile 2024) si sono registrati in Toscana 44 nuovi casi di Covid -19: 31 confermati con tampone molecolare e gli altri 13 con test rapido L'articolo Covid in Toscana : 44 nuovi casi nell’ultima settimana. E nessun ...

C'è stato un decesso per Covid in Toscana (una donna di 82 anni), negli ultimi sette giorni (24 aprile - 2 maggio 2024) L'articolo Covid in Toscana : un morto a Firenze nell’ultima settimana. E 47 nuovi casi. 13 i ricoverati proviene da Firenze ...

C’è stato un decesso per Covid in Toscana (un uomo di 81 anni), negli ultimi sette giorni (2 - 8 maggio 2024 maggio 2024). E sono stati 51 i nuovi casi di Covid -19: 33 confermati con tampone molecolare e gli altri 18 con test rapido L'articolo ...

Fimaa, eliminare negli atti notarili il compenso dell'agente immobiliare - Fimaa, eliminare negli atti notarili il compenso dell'agente immobiliare - Indicare negli atti notarili di compravendita di un immobile non il compenso dell’agente immobiliare, ma gli estremi della fattura che ha emesso e rivedere la norma che disciplina l’iscrizione nel REA ...

Covid in Toscana: 66 nuovi casi nell’ultima settimana. E nessun decesso. 21 i ricoverati ( 1 in terapia intensiva) - covid in toscana: 66 nuovi casi nell’ultima settimana. E nessun decesso. 21 i ricoverati ( 1 in terapia intensiva) - Negli ultimi sette giorni (8-15 maggio 2024) si sono registrati in toscana 66 nuovi casi di covid-19: 42 confermati con tampone molecolare e gli altri 24 con test rapido. Nello stesso periodo non è st ...

Allieva dei carabinieri suicida, il sindacato: "Serve formare i dirigenti" - Allieva dei carabinieri suicida, il sindacato: "Serve formare i dirigenti" - Il suicidio di Beatrice Belcuore, studentessa della scuola marescialli di Firenze. Fiori (Unarma toscana): "I rischi di una eccessiva militarità". L'intervista ...