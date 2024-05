Costacurta | Conceição come Sacchi e Capello Milan - è alla tua altezza

Le parole di Billy Costacurta , ex difensore del Milan , sull’ Esonero di Stefano Pioli e i possibili nomi per sostituirlo Colonna del Milan più grande, Billy Costacurta è oggi un competente opinionista tv. Ecco la sua analisi sui rossoneri, espressa ...

Esonero Pioli, Costacurta: "Ci sono DUE allenatori pronti per il Milan e Conceiçao non era un'idea sbagliata IBRA doveva emergere di più. Su Cardinale dico ... - Le parole di Billy Costacurta, ex difensore del Milan, sull'esonero di Stefano Pioli e i possibili nomi per sostituirlo Colonna del Milan più grande, Billy Costacurta è oggi un competente opinionista tv. Ecco la sua analisi sui rossoneri, espressa in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. LA CONTESTAZIONE - "Ingenerosa. Il secondo posto, dietro a ...

Il Milan ancora su Conte, gli altri nomi sono solo piani B (Sportmediaset) - Costacurta: " Credo che De Zerbi abbia il carattere, la personalità per il Milan. Fra l'altro è uno dei ragazzi cresciuti a Milanello ".