Così Di Pietro smonta il partito dei magistrati Capezzone | l' intervista anti-Toti è un boomerang

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sei questioni da affrontare sui giornali oggi. Faccenda Liguria: "Come accaduto in questi giorni, c'è una lettura molto. "Persino elementi dei verbali che potrebbero essere favorevoli al governatore sono oggetto invece di una interpretazione quasi univoca contro di lui", sottolinea Danielenel suo "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorretta di Libero. "Caccia a, diciamo chiaramente. Una serie di giornali, Repubblica, Domani, Il Fatto, preannuncia addirittura le sue dimissioni, che però al momentonon sembra intenzionato a dare". Viene addirittura riesumato addirittura Antonio Di, però attenzione: nell'a La Stampa vieneto il totem deldei ...

I dimenticati degli affetti avversi - Panorama in edicola - ...denunciato di essere vittime degli effetti avversi da siero anti -... culminata con l'arresto del presidente Giovanni Toti, porta con ... Ma cosa sta succedendo a questi due organi così importanti per il ...

Tosi (M5S): 'L'XI Legislatura deve terminare qui' - ...2021 Author Redazione Un'altra festa in barba alle norme anti ...Posted on 9 Gennaio 2022 7 Gennaio 2022 Author Redazione "Vedere Toti ...della politica da chi non governa il paese reale " esordisce così ...