Cos’è la legge russa della Georgia e perché migliaia di persone sono scese in piazza a protestare

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Che sia lala prossima Ucraina? Domanda lecita. Geograficamente, il paese caucasico, funge perfettamente da “stato cuscinetto” con l’agguerritissima Russia e rappresenta per Mosca, un filtro irrinunciabile con l’odiata Europa. Un dejavu, come nel 2023, anche oggi il Paese è attraversato da violente proteste contro il famigerato progetto disulle influenze straniere, riproposto tale e quale un anno dopo il ritiro proprio a causa delle manifestazioni di. Cambia il nome ma non cambia la minestra, Un provvedimento voluto dal partito al governo Sognono e subito ribattezzato “inteso dalle opposizioni come una minaccia alla libertà dei media e alle aspirazioni del Paese di entrare nell’Ue, certificate dallo status di candidato ...