Cos’è la ghigliottina digitale | la campagna social contro le star che non si espongono su Gaza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gli utenti stanno criticato le, che hanno posato sul red carpet del Met Gala mentre fuori i manifestati marciavano per la Palestina. Solo due giorni prima dell'evento, Cindy McCain, capo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP), ha annunciato che l'area a nord distava attraversando una “carestia in piena regola”.

Ilaria Salis va ai domiciliari a Budapest, accolto il ricorso. Il padre: «È entusiasta di uscire dal carcere» - Ilaria Salis esce dal carcere e va ai domiciliari. È stato accolto dal tribunale di seconda istanza ungherese il ricorso presentato dai legali dell'insegnante di Monza ...

Meteo, Nubifragio a Milano: mai così tanta pioggia a Maggio da 170 anni, cosa sta accadendo - A livello climatico, dal 2000 si nota tra l'altro un trend all'aumento delle precipitazioni totali annue, associato ad un estremo aumento delle temperature come conseguenza del Riscaldamento Globale: ...

Le legge sugli "agenti stranieri" in Georgia, spiegata - Il provvedimento che sta provocando grosse proteste nel paese caucasico è ispirato a una norma adottata dal regime di Putin in Russia nel 2012, e che da allora si è trasformata in un efficace strument ...