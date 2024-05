Cosa mi hanno tolto Eleonora Giorgi e il tumore - l’annuncio choc dopo l’intervento

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La battaglia dicontro il cancro al pancreas è iniziata lo scorso novembre. Ora, a distanza di poco dalchirurgico al quale si è sottoposta per l’asportazione del, ha deciso di tornare a parlare. L’attrice, senza giri di parole, ha voluto raccontare la verità sulla sua salute e su questi mesi molto difficili. Ilal pancreas, purtroppo, resta uno dei più letali: uno di quelli contro il quale la ricerca procede in maniera molto più lenta. >>“Devo dirvi di Marisol e Dustin”. Amici 23,di Alessandra Celentano: non fa giri di parole. E tira in ballo anche Maria De Filippi I dati statistici “presi alla lettera” sono i seguenti: il tasso di sopravvivenza a 5 anni è del 7-8% il 70% delle persone diagnosticate con un ...

Eleonora Giorgi, il triste annuncio in diretta tv

''Con solo mezzo pancreas il mio rapporto col cibo è cambiato'': Eleonora Giorgi spiega perché ha dovuto annullare all’ultimo il viaggio a Milano - ''Con solo mezzo pancreas il mio rapporto col cibo è cambiato'': eleonora giorgi spiega perché ha dovuto annullare all’ultimo il viaggio a Milano - La giorgi si è sentita male dopo aver mangiato del cibo perché ora ha solo metà pancreas e deve ancora capire bene quali modifiche apportare alla sua alimentazione. eleonora giorgi, 70 anni, in ...