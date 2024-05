Cosa è Leapmotor - il marchio cinese che porterà in Italia le auto elettriche a basso costo

Si allontanano le speranze di rinascita per lo stabilimento Stellantis di Mirafiori, storico sito produttivo della fu Fiat. I dipendenti sono in cassa integrazione, il gruppo parla di rilancio mentre sigla accordi per accelerare sugli esodi ...

Leapmotor – Stellantis: vendite in Italia da settembre 2024 - leapmotor – Stellantis: vendite in Italia da settembre 2024 - Inizia la storia di leapmotor International B.V., joint venture con Stellantis, che a partire da settembre venderà auto anche in Italia ...

Stellantis e Leapmotor: in Italia sbarcano le auto cinesi - Stellantis e leapmotor: in Italia sbarcano le auto cinesi - Stellantis produrrà in Italia le auto elettriche della cinese leapmotor.

Stellantis vende auto cinesi in Europa - Stellantis vende auto cinesi in Europa - Stellantis chiude l'accordo con il partner cinese leapmotor che da settembre porterà le sue auto in Europa, in nove Paesi, tra i quali l'Italia, con una rete di 200 venditori. I punti vendita arrivera ...