Corso Italia - nuovo colpo | i ladri scappano con le offerte per i malati di tumore

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 -nella zona dell'ex Teatro Comunale. A finire nel mirino dei malviventi, nella notte tra martedì e mercoledì, il negozio di parrucchieri Freestyle che si trova in. Secondo quanto ricostruito, i soliti ignoti si sarebbero intrufolati all'interno attraverso i bocchettoni dell'aria condizionata sfondando il cartongesso. Una volta dentro sono riusciti a portare via il fondo cassa, il tablet e la cassetta dellecon all'interno circa 150 euro per la vendita delle piantine di Ant Associazione Nazionale Tumori per poi far perdere le proprie tracce.

L'undicesima tappa del Giro d'Italia scatta da Foiano di Val Fortore e arriva a Francavilla al Mare : un percorso nella prima parte montagnoso, con ottime possibilità di attacchi, il finale è in pianura. Partenza alle 12:05, diretta in chiaro in TV ...

Subito un arrivo in salita dopo il giorno di riposo al Giro d’Italia 2024 in quel di Bocca della Selva. oggi invece tappa più semplice sulla carta, l’undicesima, con partenza da Foiano di Val Fortore e traguardo a Francavilla al Mare . Andiamo a ...

Entra nel vivo anche la seconda settimana del Giro d’Italia 2024 : dopo una tappa con arrivo in salita e una tappa per velocisti, arriva una frazione insidiosa, specie nelle fasi finali. Ci saranno infatti i muri a caratterizzare le battute ...

Ciclismo, Cassani: "Tiberi il corridore che aspettavamo, può andare sul podio" - Ciclismo, Cassani: "Tiberi il corridore che aspettavamo, può andare sul podio" - (Adnkronos) - "Tiberi è l'uomo che il ciclismo italiano aspettava. E' un corridore da corse a tappe, perché è completo: va forte in salita e va forte anche a cronometro. In più ha dimostrato personali ...

Landucci non sapeva di essere ripreso: il vice di Allegri si lascia scappare una frase sulla Juve - Landucci non sapeva di essere ripreso: il vice di Allegri si lascia scappare una frase sulla Juve - La Juventus è a Roma per giocare stasera la finale di Coppa italia contro l'Atalanta: in mattinata il vice di Allegri, Landucci, è stato intercettato ...