Corsico - taglieggiava e minacciava due imprenditori | arrestato un uomo di 58 anni

(Di mercoledì 15 maggio 2024)(Milano), 15 maggio 2024 - Ha tentato di estorcere soldi a duelocali minacciandoli con ripetute richieste telefoniche e un tono chiaramente “poco amichevole”. Per questo un italiano di 58è statodai carabinieri che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Milano. L’accusa per l’è di tentata estorsione. Le indagini dei carabinieri, sono iniziate ad aprile dopo la denuncia dei duetaglieggiati. Il racconto delle vittime ed i riscontri acquisiti con le attività investigative, comprese intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno consentito di ricostruire in maniera dettagliata diversi episodi delittuosi commessi nel periodo tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio di ...