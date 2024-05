Corruzione | Schlein - ‘Toti non può restare un minuto di più’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Noi lo abbiamo detto sin dall’inizio: alla luce della gravità del quadro che sta emergendo, le dimissioni di Giovanni Toti sono necessarie e opportune”. A ribadirlo, in un’intervista a Repubblica, la segretaria del Pd Elly. “Al di là delle responsabilità penali, che sarà la magistratura ad accertare, la Liguria non può rimanere appesa, ostaggio di un’incertezza amministrativa che fa male ai cittadini, paralizza gli investimenti, impedisce di prendere decisioni cruciali su sanità e appalti del Pnrr, solo per citarne alcune”. Quanto alle posizione della premier Giorgia Meloni sulla vicenda, “prima è stata zitta per giorni, un silenzio assordante – rimarca la leader dem -, ora invoca pazienza. Vorrei sommessamente segnalare che per un’inchiesta che neppure ha sfiorato il presidente Emiliano, la sua maggioranza ha occupato tutti i Tg ...