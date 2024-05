Corruzione | Salvini - ‘Toti? Spero dimostri innocenza e no ripercussioni su lavori pubblici’

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “che le iniziative della magistratura non abbiano conseguenze su alcunifondamentali. Abbiamo investito miliardi in Liguria, dal terzo valico alla diga, e la Liguria rappresenta un modello di efficienza come abbiamo dimostrato dopo il crollo del ponte Morandi. Quanto a Giovanni,possa dimostrare la propria”. Così il vicepremier e ministro alle Infrastrutture, Matteo, in un’intervista al Giornale. L'articolo CalcioWeb.

