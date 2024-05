Corruzione | Salvini - ' spero Toti sentito prima possibil - farò di tutto per no stop cantieri'

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Genova e la Liguria hanno vissuto un Rinascimento, dal dramma del crollo del ponte Morandi la 'superba' si è rialzata, senza un problema e un euro sprecato è stato ricostruito un ponte che ora è il simbolo della città". Nella vicenda ligure "non devono andarci di mezzo i cittadini, le imprese, i portuali.vengaile, nelle prossime ore, non tra 10, 15, 20 giorni, altrimenti i cittadini si fanno idee da qualche stralcio di intercettazione che leggono sui giornali. Da ministro faccio ediperché ivadano avanti, in Liguria e in quella straordinaria città che è Genova". Lo dice il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo, intervistato da ...

Maltempo, forte pioggia su Milano: allagamenti e disagi. In funzione la vasca di contenimento del fiume Seveso - Maltempo, forte pioggia su Milano: allagamenti e disagi. In funzione la vasca di contenimento del fiume Seveso - Pioggia senza sosta a Milano da martedì sera. E questa mattina, intorno alle 6:30, è entrata in funzione la vasca contro le esondazioni del fiume Seveso, a protezione dei quartieri di Niguarda, Pratoc ...

Corruzione: Salvini, 'Toti Spero dimostri innocenza e no ripercussioni su lavori pubblici' - corruzione: Salvini, 'Toti Spero dimostri innocenza e no ripercussioni su lavori pubblici' - Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Spero che le iniziative della magistratura non abbiano conseguenze su alcuni lavori fondamentali. Abbiamo investito miliardi in Liguria, dal terzo valico alla diga, e la L ...

Giro d’Italia, Tiberi “with the balls”. L’elogio di Pogacar al ciclista italiano: “L’unico che ha il coraggio di attaccare in salita” - Giro d’Italia, Tiberi “with the balls”. L’elogio di Pogacar al ciclista italiano: “L’unico che ha il coraggio di attaccare in salita” - “ Ammiro che lui abbia mostrato coraggio: fino ad ora è stato l’unico “. Non capita tutti i giorni di ricevere gli elogi dalla maglia rosa del Giro d’Italia: Antonio Tiberi – ciclista italiano 22enne ...