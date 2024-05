Corruzione | Calenda - ' Toti? Maggioranza si chieda se può governare in queste condizioni'

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Io non ho mai chiesto dimissioni per le inchieste, posso farle l'elenco di decine di governatori e centinaia di sindaci indagati, e che per questo si sono dimessi, e poi sono stati assolti. E' lache deve porsi la questione:puòin? Perché prima di tutto bisogna salvaguardare la Liguria". Lo dice il leader di Azione Carloai microfoni di Rtl 102.5. Per, la 'falla' del sistema è "il fatto che un concessionario di appalti pubblici possa finanziare poi i partiti, è patologico. Come se le società che fanno il ponte sullo stretto poi finanziano la Lega...", dice il leader di Azione ricordando di aver presentato anche una pdl per vietarlo: "discipliniamoci, noi di Azione già lo ...

“Perché non cambiate atteggiamento? Di fronte a una disciplina dettagliata, che cosa avete fatto, presentate una norma di legge-delega con lo stesso stratagemma usato contro il salario minimo: non per buttare la p alla in tribuna, ma per bucare il ...

C’è anche il generale Vannacci nel mirino del monologo che Geppi Cucciari ha tenuto nel corso della semifinale di Amici andata in onda domenica 12 maggio in prima serata su Canale 5. La comica, parlando di quanto Maria De Filippi si prodighi per ...

Giro d’Italia, Tiberi “with the balls”. L’elogio di Pogacar al ciclista italiano: “L’unico che ha il coraggio di attaccare in salita” - Giro d’Italia, Tiberi “with the balls”. L’elogio di Pogacar al ciclista italiano: “L’unico che ha il coraggio di attaccare in salita” - “ Ammiro che lui abbia mostrato coraggio: fino ad ora è stato l’unico “. Non capita tutti i giorni di ricevere gli elogi dalla maglia rosa del Giro d’Italia: Antonio Tiberi – ciclista italiano 22enne ...

Superbonus: emendamento passa con appoggio IV, FI si astiene - Superbonus: emendamento passa con appoggio IV, FI si astiene - (Teleborsa) - Al termine di una giornata a dir poco convulsa, via libera in Commissione Finanze del Senato all'emendamento del Governo sul Superbonus grazie all'appoggio di Italia Viva. Alla fine, For ...

Il governo disinnesca Forza Italia e alla fine si salva sul Superbonus - Il governo disinnesca Forza Italia e alla fine si salva sul Superbonus - La maggioranza, anzi solo una parte della maggioranza ... Mentre con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, assicura che “non c’è nessuna guerra, ci sono posizioni politiche di principio”. A ...