Correggio - autobus con studenti prende fuoco | l’autista evita la tragedia VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Panico stamattina a, in provincia di Reggio Emilia, dove uncon a bordo numerosiha improvvisamente preso. Fortunatamente, i giovani erano appena scesi dal mezzo pubblico quando le fiamme sono divampate. Il rogo è stato rapidissimo, in pochi istanti ha avvolto l’, divorandolo del tutto, Quando i vigili delsono giunti sul posto, il veicolo era ormai distrutto. Il mezzo era un autosnodato di Seta, la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari. Era fermo al terminal autolinee di piazzale Due Agosto, non distante dal centro cittadino, dalle scuole e dall’ospedale, quando ha preso. Da lì a poco avrebbe dovuto ripartire per il percorso con altri passeggeri, ancora non sul mezzo quando si è verificato ...

