Cornelia Funke al Persio Flacco

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Incontro molto atteso quello di sabato 18 maggio, al, con la rinomata scrittrice. Alle ore 17, i fan avranno l’opportunità di incontrare personalmente l’autrice e immergersi nel suo universo letterario. Conosciuta come la J.K. Rowling tedesca grazie anche alla trilogia del mondo d’inchiostro è stata inserita dal Time nella classifica dei 100 artisti più influenti del mondo. "Se fossi un libro - dichiara l’autrice,- mi piacerebbe essere un libro della biblioteca, per cui sarei portato a casa da tutti i diversi tipi di bambini". Nel 2019,ha collaborato con Guillermo del Toro per scrivere Il labirinto del Fauno, basato sull’omonimo film che nel 2007 è stato candidato agli Oscar come miglior ...