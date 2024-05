Coppa Italia - violenti scontri tra ultrà della Juventus e dell’Atalanta L’autostrada si trasforma in un campo di battaglia VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Inizia sotto i peggiori auspici la finale ditrae Atalanta che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico di Roma. Ancora una volta un evento importante come la finale di un trofeo nazionale, una festa dello sport, siin uno sfogo dei più beceri eistinti di gruppi dievidentemente repressi.si sono incrociati, o meglio scontrati, lungo il tratto toscano autostradale dell’A1. Erano diretti a Roma, dove questa sera è in programma la finale tra lae l’Atalanta di. Glitra gliSecondo le prime ricostruzioni ...

Scontri tra tifosi dell'Atalanta e della Juventus, insulti e sassi in A1 all'altezza di Firenze - Scontri tra tifosi dell'Atalanta e della Juventus, insulti e sassi in A1 all'altezza di Firenze - Sassi e insulti sull'Autostrada A1 tra tifosi della Juventus e dell'Atalanta in viaggio verso Roma per la finale di coppa italia all'Olimpico. Due gli episodi che si sono verificati ...

Tensione pre Coppa Italia: scontri tra tifosi Atalanta (con aiuto Eintracht) e Juventus - Tensione pre coppa italia: scontri tra tifosi Atalanta (con aiuto Eintracht) e Juventus - Con l'avvicinarsi del fischio d'inizio della sfida fra Atalanta e Juventus, si scalda il clima intorno alla finale di coppa italia. Con l'avvicinarsi del fischio d'inizio della sfida fra Atalanta e ...

Juventus, Romano: ‘Thiago Motta ha come priorità andare a Torino’ - Juventus, Romano: ‘Thiago Motta ha come priorità andare a Torino’ - In ogni caso dopo la finale di coppa italia le parti dovrebbero fare il punto della situazione. Poi c’è da capire se il tecnico livornese è disposto a restare fermo per un anno. Di certo la sfida di ...