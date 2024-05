Coppa Italia - Totti | Non definirei l’Atalanta favorit - la Juventus resta sempre la Juventus

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Nona perché larimanela. Sono due squadre che stanno bene fisicamente, poi nella partita secca tutto può succede. L’Olimpico un fattore? E’ uno degli stadi più affascinanti, giocarci dentro ti dà una grande emozione e trasmette voglia di fare bene. Spero che in tribuna riusciremo a divertirci”. Così Francesco, parla dopo la vittoria della Frecciarossa Padel Cup che si è tenuta in mattinata a Roma e in vista della finale di stasera. L’ex capitano della Roma, poi, parla anche di Gianluca Scamacca: “Dovesse continuare così Spalletti lo prenderà in seria considerazione. Ma è una domanda che dovreste fare al mister”. SportFace.

