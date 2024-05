Coppa Italia | perché l' Atalanta è favorita

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per una volta la storia e il conto in banca non pesano. L'entra nella finale della, la terza nell'ultimo lustro sotto la guida magistrale della famiglia Percassi e di Gasperini, da. Lo standing della Juventus, il fatto di avere il confronto tra il monte ingaggi più alto e quello 'artigianale' dei bergamaschi e tutto il resto non conta. Il campo in questa stagione ha già emesso un verdetto inequivocabile: l'ha più qualità e quantità della Juventus, la segue in classifica di campionatoAllegri ha costruito un vantaggio enorme nel girone d'andata chiuso a 46 punti contro i 30 dei nerazzurri ma è dentro il maggio più bello della sua storia. Dunque, immaginare l'con lain mano nella notte ...

