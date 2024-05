Coppa Italia - Inter spettatrice? In parte | c’entra la Supercoppa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Stasera la finale difra Atalanta e Juventus assegnerà il trofeo dopo due anni in cui ha vinto l’. Ma non è proprio vero che la squadra di Inzaghi non avrà un ruolo: c’è la Superna in ballo.ESSE REALE – Questo pomeriggio, Giuseppe Marotta ha rilasciato una breve battuta all’ingresso dei locali del CONI in vista dell’Assemblea della Lega Serie A. Dove, a domanda sulla finale distasera fra Atalanta e Juventus, ha parlato di sempliceesse da spettatore per l’. Questo è vero soltanto in, perché c’è un fronte che riguarda eccome la squadra di Simone Inzaghi: la Superna. Che, con stasera, avrà il ...