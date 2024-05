Coppa Italia Frecciarossa - Finale 2024 | Atalanta - Juventu - diretta Canale 5 ore 21

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lo stadio Olimpico di Roma è pronto (tv esclusiva5 ore 21) per ospitare ladi, inedita, tras. Gara che come al solito si prevede tiratissima, 90 minuti, 120 in caso di parità dopo i tempi regolamentari, ed eventuali calci di rigore per conquistare il trofeo ed entrare nell**albo doro** e succedere all`Inter, campione lo scorso anno. Sarà AL BANO a cantare l’Inno di Mameli con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco.L'arriva lanciatissima dagli ultimi risultati a caccia del trofeo che manca in bacheca dal 1963: gli uomini di Giampiero Gasperini, che hanno eliminato Sassuolo, Milan e Fiorentina, hanno ...

