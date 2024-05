Coppa Italia - finale Atalanta-Juve oggi | dove vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Ultimo atto, mercoledì 15 maggio 2024, per la 77esima edizione della. Occhi puntati sullo stadio Olimpico di Roma, teatro dellantus che assegnerà lanazionale. Laha l’ultima chance per nobilitare una stagione deludente. La formazione di Allegri ha vinto solo 2 delle ultime 15 partite in campionato. Un rendimento pessimo che, con ogni probabilità, porterà all’esonero dell’allenatore al termine dell’annata. L’, invece, sta vivendo un momento d’oro. I nerazzurri di Gasperini sono indi Europa League e in campionato inseguono la quinta posizione che vale la qualificazione alla prossima Champions. “Lo ripeto ancora fino alla noia. ...

Allo Stadio Olimpico andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus : le probabili formazioni con orario e dove vedere il match Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus . Le due ...

Alle 21:00 di oggi , mercoledì 15 maggio, Atalanta e Juventus scenderanno in campo in occasione della finale di Coppa Italia 2023 / 2024 . Questa sarà la sesta finale del torneo nella storia della Dea. Dopo aver vinto il trofeo nella stagione 1962/63 ...

Juventus, accordo di massima con Thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Per ora non c'è la firma - Juventus, accordo di massima con Thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Per ora non c'è la firma - Nel giorno in cui la Juventus si gioca la conquista della coppa italia contro l'Atalanta, ecco un aggiornamento sul papabile prossimo allenatore bianconero. Secondo il "Corriere della Sera", la ...

Coppa Italia: questa sera la finale tra Atalanta e Juventus-Programma e terna arbitrale - coppa italia: questa sera la finale tra Atalanta e Juventus-Programma e terna arbitrale - Si giocherà questa sera allo stadio “Olimpico” di Roma la finale di coppa italia tra Atalanta e Juventus. Questo il programma e la terna arbitrale:Mercoledì ore 21 Atalanta-Juventus: Maresca di Napoli ...

Gazzetta - L’ultima missione di Max - Gazzetta - L’ultima missione di Max - Trionfare, per Max, significherebbe salutare in bellezza, diventare il primatista assoluto della coppa italia - ora è a quota 4 vittorie con Mancini e Eriksson - e aggiungere anche un po’ di pressione ...