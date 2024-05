Convocata la conferenza dalla garante dei detenuti della Provincia di Benevento

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPatrizia Sannino,delle persone privatelibertà personale per ladi, insieme a tutti i Garanti nazionali, continua nella mobilitazione per sensibilizzare l’opinione pubblica circa i temi delle condizione di vita nelle carceri e per il risanamento dell’intero sistema carcerario. Aderendo ad un invito di Samuele Ciambriello, Portavoce nazionaledei Garanti territoriali delle persone privatelibertà personale, e d’intesa con il PresidentediNino Lombardi, laSannino ha convocato unaStampa per le ore 11.00 del prossimo sabato 18 maggio 2024 presso la Sala ...

