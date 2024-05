Controlli a Giugliano in Campania - identificate cento ottantadue persone

(Di mercoledì 15 maggio 2024) di cui sessantatré con precedenti di polizia Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di– Villaricca, con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune diin. Nel corso dell’attività sono state182, di cui 63 con precedenti di polizia, controllati 103 veicoli e contestate 16 violazioni del Codice della Strada. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Giugliano in Campania , Varcaturo : fuggono dai Carabinieri poi si schiantano sul marciapiede . 15enne denunciato, 4 in fuga e ricercati I Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno denunciato per ricettazione e possesso ...

AFT nel territorio dell’Asl Napoli 2 Nord , a Giugliano uno dei primi centri in Campania . Nuove visioni da parte dei medici generali. Parliamo di medicina territoriale e in particolare delle AFT, ovvero delle aggregazioni funzionali territoriali. ...

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta presso il Palazzo di Governo, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, una riunione “per l’esame della problematica connessa al Campo rom di Via Carrafiello a Giugliano in Campania ”. Hanno ...

Parte da Qualiano con un manganello, 16enne fermato a Varcaturo - Parte da Qualiano con un manganello, 16enne fermato a Varcaturo - Parte da Qualiano con un manganello, 16enne fermato a Varcaturo. I Carabinieri della compagnia di giugliano in campania ...

Manganello sotto il sellino dello scooter: denunciato un 16enne a Varcaturo - Manganello sotto il sellino dello scooter: denunciato un 16enne a Varcaturo - VARCATURO – A Varcaturo i carabinieri della compagnia di giugliano in campania hanno setacciato le strade del litorale a nord di Napoli nell’ambito dei servizi per prevenire i furti in zona. Durante ...

Giugliano, controlli in strada di Polizia e Vigili: il bilancio delle operazioni - giugliano, controlli in strada di Polizia e Vigili: il bilancio delle operazioni - giugliano IN campania – Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di giugliano – Villaricca, con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di ...