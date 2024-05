Contro l’iperconnessione Un centro estivo al ranch con i telefonini spenti | L’obiettivo | ritrovarsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un campoper disintossicarsi da internet. Spegnendo cellulare e pc e accendendo la voglia di stare insieme, immersi nella natura. È l’idea di Fondazione Carolina, la onlus dedicata a Carolina Picchio, la quattordicenne che si tolse la vita a gennaio 2013 perché vittima di messaggi d’odio sui social, pensata per bambini e adolescenti sempre connessi "ma paradossalmente sempre più soli", spiega Ivano Zoppi, che è segretario generale di Fondazione Carolina e presidente di Pepita onlus, cooperativa specializzata da 20 anni nell’educazione di bambini e ragazzi,. Qual èdi questo campus “digital detox“? "L’idea (che abbiamo sperimentato per la prima volta, in maniera più blanda, lo scorso anno) nasce da un’esigenza dei ragazzi stessi: quella di. Solo mettendo da parte smartphone e computer possono ...