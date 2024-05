Contrasto alla prostituzione - chiusura per un centro massaggi nel salernitano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 1 minutoLunedì 13 u.s., lungo la SP 175/A Litoranea Battipaglia, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Salerno, finalizzati aldei fenomeni di illegalità collegati. In particolare, nel corso delle attività poste in essere da personale del Commissariato di Battipaglia, sono state denunciate P. A. classe 2000 Ucraina , la quale violava il divieto del Questore di Salerno di accedere sulla SP 175 per anni uno ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.L n. 14/2017; D. N. classe 78, Ucraina, nei confronti della quale veniva elevata sanzione amministrativa per violazione dell’ordinanza 5243/2004 del comune di Battipaglia e ordine di allontanamento ai sensi dell’art 9 e 10 decreto legge 20 febbraio 2017 n.14. Inoltre nella giornata di martedì 14 ...

Gestivano un giro di prostituzione minorile: dieci arresti nel barese - Gestivano un giro di prostituzione minorile: dieci arresti nel barese - Avrebbero indotto, favorito, sfruttato, gestito ed organizzato la prostituzione di tre ragazze minori d’età. Per questo dieci persone – quattro donne e sei uomini, tutti finiti in carcere- sono stati ...

Prostituzione minorile in hotel di lusso, nei guai pure un cliente leccese: per lui scatta l’obbligo di dimora - prostituzione minorile in hotel di lusso, nei guai pure un cliente leccese: per lui scatta l’obbligo di dimora - LECCE - C’è anche un leccese, per il quale è scattato l’obbligo di dimora in città, coinvolto nell’operazione della squadra mobile di Bari a contrasto della ...

Prostituzione in hotel di lusso: indagato 55enne leccese - prostituzione in hotel di lusso: indagato 55enne leccese - Anche due leccesi di 47 e 55 anni sono coinvolti nell'operazione della Squadra Mobile di Bari a contrasto della prostituzione minorile. Oltre che nel capoluogo salentino, provvedimenti sono stati eseg ...