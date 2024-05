(Di mercoledì 15 maggio 2024) In quattro mesi di intensi controlli presso l’d’Abruzzo, sono staticirca 9 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri di. L’operazione, condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) per il Lazio e l’Abruzzo insieme al comando regionale della Guardia di Finanza, ha portato alla scoperta di oltre 5 chili disfuso e sedici stecche, corrispondenti a 3200di marche famose come “Marlboro”, “Camel”, “Winston” e “Terea Purple”, nascosti nei bagagli dei passeggeri. I risultati di questi sequestri hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di oltre. Questo successo è frutto di un protocollo d'intesa sottoscritto nel 2023 a livello nazionale tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia ...

Contrabbando in Aeroporto: Sequestrati 9 kg di Sigarette e Tabacco, Multe per 42mila Euro - contrabbando in Aeroporto: sequestrati 9 kg di Sigarette e Tabacco, Multe per 42mila Euro - In quattro mesi di intensi controlli presso l’aeroporto d’Abruzzo, sono stati sequestrati circa 9 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. L’operazione, condotta dall'Agenzia delle ...

Sigarette di contrabbando, sequestrati 9 chili all'Aeroporto di Pescara - Sigarette di contrabbando, sequestrati 9 chili all'Aeroporto di Pescara - “I sequestri di tabacchi lavorati esteri all’aeroporto di Pescara rappresentano ulteriore testimonianza che la proficua sinergia fra l’Agenzia e la Guardia di Finanza nel contrasto al contrabbando, ...

Montesilvano: Fabrizio D’Addazio alle Gemelli, "Abbattere i muri che occultano luce e mare" - Montesilvano: Fabrizio D’Addazio alle Gemelli, "Abbattere i muri che occultano luce e mare" - Si tiene all'Aurum di Pescara, il 10 e 11 maggio 2024 – a entrata gratuita fino a esaurimento posti - la seconda edizione del Festival Internazionale di Fotografia e Giornalismo “Flaiano fO”, ...