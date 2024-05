Contenuti dannosi per la democrazia | il codice etico Ue per limitare la libertà online

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag – Il modo in cui la nostra società percepisce e comprende oggi il mondo passa sempre di più attraverso la mediazione di social network, siti d’informazione e tutto ciò che può essere recepito nell’immensità di internet. Partendo da questa considerazione ormai vetusta, i ministri della Cultura dell’Unione europea hanno chiesto nell’ultimo consiglio a Bruxelles nuove misure volte a promuovere il comportamento responsabile degli influencer sui social network e lo sviluppo di organizzazioni o meccanismi di autoregolamentazione della loro attività, compreso un eventuale. Gli stessi ministri hanno anche messo in guardia dall’impatto “potenzialmente dannoso” che queste persone influenti possono avere sulla salute mentale del pubblico e in settori come la. I ministri Ue spingono per un ...