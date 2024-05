Conte VUOLE RITORNARE alla Juve - ma la RISPOSTA del club spiazza tutti Le ultime sulla trattativa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Antonioaveva dato la sua disponibilitàper poter tornare, ma ladelè statante Come rivelato da Il Giornale, Antonioaveva dato la sua disponibilitàper poter tornare, ma ilnon ne ha voluto proprio saperne: la priorità si chiama Thiago Motta. Il tecnico salentino è in cerca di una

Brescia, Massinburg fa doppietta: è il sesto uomo dell'anno - Brescia, Massinburg fa doppietta: è il sesto uomo dell'anno - Saper entrare sul parquet già in ritmo, pronto per spaccare in due la partita, dovrebbe quasi essere considerato un mestiere a parte, perché ...

TWEET - Giordano: "Il Napoli ha incontrato più volte Antonio Conte, si lavora per trovare un accordo economico" - TWEET - Giordano: "Il Napoli ha incontrato più volte Antonio conte, si lavora per trovare un accordo economico" - "Gli incontri (più d’uno anche in presenza) tra emissari del club e Antonio conte non ha condotto, per ora, ad un accordo economico. Il Napoli offre 6 milioni + 3 bonus. conte parte da una richiesta i ...

Conte Juve, il tecnico aveva dato la disponibilità: spiazzante la risposta del club! - conte Juve, il tecnico aveva dato la disponibilità: spiazzante la risposta del club! - Antonio conte aveva dato la sua disponibilità alla Juve per poter tornare, ma il club ha scelto Thiago Motta Come rivelato da Il Giornale, Antonio conte aveva dato la sua disponibilità alla Juve per p ...