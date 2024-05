De Laurentiis avrebbe presentato bozze di contratto a Conte , Pioli , Gasperini e Italiano per la panchina del Napoli . Napoli – Il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore che prenderà il posto di Francesco Calzona sulla panchina azzurra. Secondo ...

De Laurentiis pronto a offrire ad Antonio Conte una ricca proposta economica. Pronto anche il contratto . L’unico nodo riguarda la clausola rescissoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe ap pronta to la ...

Zero Conte, una cessione e due acquisti: è nata la nuova Juventus - Zero conte, una cessione e due acquisti: è nata la nuova Juventus - La Juventus guarda al futuro: conte fatto fuori, due acquisti, una cessione e la conferma di Vlahovic. Ha già parlato con il nuovo tecnico ...

Conte, contratto vincolato alla qualificazione in Champions - conte, contratto vincolato alla qualificazione in Champions - ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - conte, contratto vincolato alla qualificazione in Champions L'edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena inerente ...

Milan: per la panchina c’è un nome che mette d’accordo tutti tranne forse la piazza - Milan: per la panchina c’è un nome che mette d’accordo tutti tranne forse la piazza - La sensazione che si ha è che il club rossonero non sceglierà il nuovo allenatori nei prossimi giorni; i nomi che circolano continuano ad aumentare. Il Milan sperava di confermare Stefano Pioli anche ...