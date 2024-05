Conte - Campilongo | De Laurentiis dovrebbe mettersi da parte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Salvatoreè intervenuto a Radio Punto Nuovo. Nel corso di Punto Nuovo Sport ha parlato di Antonio. Il suo arrivo esalterebbe una piazza come quella di Napoli. Di seguito le sue parole.sue De“L’unico ostacolo peral Napoli potrebbe essere il suo sentirsi al centro del progetto. Dedae non mettere bocca sulle situazioni che possono entrare in contrasto con il tecnico. Conosco Antonio, non credo abbia chiesto tutte queste garanzie economiche, visto che è un grande professionista e non ne ha bisogno. Poi la piazza di Napoli lo esalterebbe. Semplicemente non sarà convinto dal rischio di interfacciassi con una personalità a volte ...