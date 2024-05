Conte al Napoli - la svolta sembra ancora lontana | troppi i paletti Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 15 maggio 2024)al, la. Lo scrive ladello Sport. La tanto attesa, tanto cheieri ilcontinuava a ragionare su una rosa ampia di nomi. Un ultimo tentativo perverrà fatto, perché lo vuole De Laurentiis per dare un segnale forte alla tifoseria. Ildovrebbe fare un super sforzo economico per venire incontro alla richiesta die non tutti in società sono convinti di voler rischiare. Per questo l’a.d. Andrea Chiavelli, da sempre ministro del Tesoro azzurro, ha messo davanti a ...