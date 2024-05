Consulta | quarto nulla di fatto per elezione giudice di nomina parlamentare**

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) –diper l’delcostituzionale diparlamentare chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato lo scorso 11 novembre. Presenti 372, le schede bianche sono state 349, le nulle 15, i voti dispersi 8. La maggioranza richiesta per l’era dei tre quinti i componenti l’Assemblea, pari a 363 voti, la stessa che occorrerà anche nei prossimi scrutini. Appare quindi ancora lontano un accordo tra la maggioranza, che dispone di 355 voti, e la minoranza o parte di essa per arrivare all’individuazione di un candidato in grado di ottenere le preferenze necessarie. Probabile che si attenda la fine dell’anno, quando arriveranno a fine mandato l’attuale presidente della Consulta, Augusto Barbera, e ...

Coppa Italia: Atalanta e Juve a Roma per la storia - Le squadre arrivano nella Capitale in condizioni di forma profondamente diverse: Gasperini e Allegri a confronto ...

PGA Championship 2024: il percorso e le 18 buche. Si va a Valhalla per la quarta volta nella storia - Secondo Major in arrivo per il golf, con il PGA Championsip che da qualche anno a questa parte ha preso collocazione nel mese di maggio. Quarta edizione ...

Premier League, Manchester City vede il titolo: il risultato (quasi) decisivo - Premier League, Manchester City vede il titolo: il risultato (quasi) decisivo - Il Manchester City vince 2-0 sul campo del Tottenham nella 37esima giornata della Premier League e ipoteca il quarto titolo consecutivo, il sesto negli ultimi 7 anni e il decimo in assoluto. La formaz ...