Consulta - nuova fumata nera sul nome del giudice di nomina parlamentare

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Quattro votazioni di Camera e Senato non sono bastate per decidere ildelcostituzionale dichiamato a sostituire Silvana Sciarra, il cui mandato è cessato lo scorso 11 novembre. Infatti, dall’Aula è arrivata l’ennesimasulla: sui 372 votanti, 349 hanno deciso di votare scheda bianca, 15 schede sono state ritenute nulle e 8 sono stati i voti dispersi. Secondo le norme, per eleggere ilè richiesta una maggioranza pari ai tre quinti dei componenti dell’Assemblea, ossia 363 voti. Quattro votazioni non sono bastate per decidere ilcostituzionale diper laIl problema è che i partiti di ...

Una vittoria per le famiglie arcobaleno venete che rilancia il dibattito sulla necessità che il legislatore intervenga per colmare un vuoto normativo. Il tribunale civile di Padova ha respinto, infatti, i 37 ricorsi dalla Procura, con i quali la ...

Cile, due ex ufficiali condannati per l’omicidio di quattro studenti nel 1984 - Cile, due ex ufficiali condannati per l’omicidio di quattro studenti nel 1984 - Quarant'anni dopo il reato la sentenza. Due ufficiali in pensione dell'esercito cileno, Claudio Patricio Raggio Daneri e Guillermo Miguel Riveros Rojas, sono stati condannati a 15 anni di carcere e a ...

Di Rienzo e Scalzone a 'Visioni d'Arte' a Caiazzo - Di Rienzo e Scalzone a 'Visioni d'Arte' a Caiazzo - Nell’ambito della Collettiva “Visioni d’Arte”, che si tiene a Caiazzo all’interno dell’antico palazzo Mazziotti, due eventi altamente ludico-culturali: oggi (15 maggio) alle 17.30 ci sarà la presentaz ...

Serie C, giudice Sportivo playoff. Stangata per Pinato del Benevento: tre turni di stop - Serie C, giudice Sportivo playoff. Stangata per Pinato del Benevento: tre turni di stop - Archiviate le gare di andata del Primo Turno della Fase Nazionale dei Playoff, e con le sfide di ritorno in programma sabato 18 maggio alle ore 20:30,.