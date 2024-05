Congedo parentale - Pirrò Vodafone | Non bastano policy condividere esperienze positive

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Il cambio culturale nella parità di genere in ambiente lavorativo è ?una trasformazione che ha bisogno di essere anche un po’ forzata. Quindi mettere anche Kpi?, cioè key performance indicator, ?può aiutare, ma non basta. Per esempio, sul, siamo stati tra i primi ad averlo, ma non lo prendeva nessuno, nessun papà lo chiedeva. C’era ma non lo usavano. C?era la, ma non eravamo pronti culturalmente per accoglierla. Ebbene abbiamo lavorato sulla comunicazione e abbiamo portato dei papà a parlare, attraverso dei video, di che cosa ha rappresentato, all’interno del loro equilibrio familiare, fare questo passo e quanto è stato importante per loro come persone. I comportamenti si cambiano anche nel quotidiano e si cambiano facendo parlare i modelli che hanno funzionato?. Così Valentina ...